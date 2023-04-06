شكرا لقرائتكم خبر عن نظام بطولتى أفريقيا للأندية لكرة اليد للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تُجرى في التاسعة من مساء اليوم الخميس مراسم قرعة بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال والسيدات، في مقر النادي الأهلي، وتقام البطولتان في الفترة من 9 إلى 18 مايو المقبل.

يشارك في البطولة الأفريقية للرجال 10 فرق بعد اعتذار نادي الهلال الليبي، بينما يشارك في البطولة الأفريقية للسيدات 11 فريقا.

الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال

الأهلي "مصر"

الزمالك "مصر"

سبورتنج "مصر"

رد ستار "كوت ديفوار"

رجاء أغادير "المغرب"

وداد سمارة "المغرب"

كيركوس "إثيوبيا"

فانز "الكاميرون"

فاب "الكاميرون"

جيه إس كيه "الكونغو الديمقراطية"

نظام البطولة

يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 5 فرق، ويختار الأهلي المجموعة التي يرغب في التواجد بها باعتباره صاحب الضيافة والتنظيم في البطولة ويختار أيضا الفريق الذي سيواجهه في المباراة الافتتاحية.

تلعب الفرق في كل مجموعة الدور التمهيدي بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأربعة الأوائل من المجموعتين إلى دور الثمانية، وتقام مبارياته بنظام خروج المغلوب، بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع أول المجموعة الثانية، ثم يتأهل الفائزون إلى نصف النهائي ثم النهائي.

الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للسيدات

الأهلي "مصر"

سبورتنج "مصر"

هابيتا "كوت ديفوار"

دي جيه إس بي "جمهورية الكونغو"

أوتوهو "جمهورية الكونغو"

بريميرو "أنجولا"

بترو "أنجولا"

اتحاد النواصر "المغرب"

مكنين "تونس"

فانز "الكاميرون"

فاب "الكاميرون"

نظام البطولة

يشارك 11 فريقا، يتم تقسيمها إلى مجموعتين، مجموعة تضم 6 فرق وأخرى تضم 5 فرق، على أن يختار الأهلي المجموعة التي يرغب في التواجد بها باعتباره صاحب الضيافة والتنظيم، ويختار الفريق الذي سيواجهه في المباراة الافتتاحية، ولا تضم المجموعة فريقين من نفس البلد.

تلعب الفرق في كل مجموعة الدور التمهيدي بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأربعة الأوائل من المجموعتين إلى دور الثمانية، وتقام مبارياته بنظام خروج المغلوب، بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع أول المجموعة الثانية، ثم يتأهل الفائزون إلى نصف النهائي ثم النهائي.