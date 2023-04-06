شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يعود لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لقيادة الجبهة اليمنى لفريقه في مباراته القادمة ضد بيراميدز في نهائي الكأس المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة.

وغاب محمد هاني عن المشاركة الأساسية في مباراة غزل المحلة أمس الأربعاء وشارك بدلا منه خالد عبد الفتاح في ظل رغبة الجهاز الفني في تطبيق سياسة التدوير بين كل اللاعبين، فيما شارك هاني كبديل قبل نهاية المباراة.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، عن سعادته بفوز فريقه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "دائما ما يكون صعب جدا بعد خوض مباراة كبيرة في دوري الأبطال ضد الهلال وتحقيق فوز كبير فيها ولها دوافع جديدة أن يعود الفريق ويجدد دوافعه في بطولة ثانية، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يفصلوا بين المباراتين ويركزوا في مباراة غزل المحلة ويحققوا ما طُلب منهم ويخرجوا بفوز كبير".

وأوضح: "كانت هناك فرصة أو اثنتين علينا وكان من الممكن أن يدخلوا في مرمانا ولكن في المقابل أهدرنا عدة فرص وفي المجمل سعيد بالنتيجة بخلاف أن الفريق لم تحدث به إصابات في هذه المباراة".

وعن مشاركة أحمد عبد القادر رغم ما بدر منه عقب مباراة الهلال السوداني الماضية، أكد: "تحدثت في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال عن الواقعة الموضوع وتم توقيع عقوبة قاسية عليه واعتذر، وبالنسبة لي الموضوع تم إغلاقه وليس علينا تضخيم الأمر والموضوع انتهى ولا يجب إعطاء الأمور أكبر من حجمها".

وواصل: "بالنسبة لعلي معلول عامل زي المكنة القديمة وأحسن حاجة ليه يشتغل كتير ولو وقف ممكن تحصل له إصابة، وكان مهم يشارك وكنت بطلب منه يوفر جهده في المباريات ومش لازم يروح الجنب التاني عشان يرفع عرضيات، معلول كان مفيد في مباراة المحلة، وأول هدفين ساهم فيهم صنع وسجل ولدينا فترة كافية قبل مباراة بيراميدز لإجراء استشفاء ويكون متواجد في هذه المباراة".

وشدد كولر: "أمامنا وقت لمشاهدة مباراة غزل المحلة ومراجعة الأخطاء وشرحها للاعبين على السبورة، ولكن نهائي الكأس درجة التركيز ستكون أعلى والأمور ستختلف، والمباراة ستكون أصعب، وسنعمل كل ما في أيدينا للفوز في مباراة يوم الاثنين ومتأكد من أن كل اللاعبين سيكونوا في قمة تركيزهم".

وأضاف: " في آخر مبارياتنا لم يدخل شباكنا أهداف ولكن لا يجوز مقارنة دخول أهداف في مرمانا في مباراة أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية عن دخول أهداف في مباراة أخرى".