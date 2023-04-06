7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 6/4/2023، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاءت في مقدمتها الزمالك يعلن وصول المدرب الأجنبى خلال 48 ساعة قبل مباراة البنك الأهلى، ولجنة الحكام تفاضل بين محمد عادل ومعروف لإدارة نهائى كأس مصر، و20 ألف مشجع فى المباراة النهائية لكأس بين الأهلى وبيراميدز بنهائى كأس مصر.

الزمالك يعلن وصول المدرب الأجنبى خلال 48 ساعة قبل مباراة البنك الأهلى