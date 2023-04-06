هتفطر إيه يا كابتن.. شريف عبد المنعم: هنفطر أسماك عند محمد رمضان

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم .

أكد شريف عبد المنعم أنه سيتناول الأفطار اليوم عند محمد رمضان نجم الاهلى السابق والذى وجه الدعوة للاعبى الفريق القدامى.

وقال عبد المنعم أن الأفطار سيكون فى مطعم الأسماك الخاص بمحمد رمضان وبالتالى سيكون الإفطار عبارة عن مختلف انواع الأسماك.