شكرا لقرائتكم خبر عن البنينى دوكو دودو ينتظم في تدريبات سموحة.. وأحمد سامى يطلب تقريراً طبياً عن حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم البنينى دوكو دودو لاعب وسط سموحة، في تدريبات الفريق السكندرى اليوم الخميس، بعد العودة من بلاده أمس الأربعاء للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية.

وطلب أحمد سامى من الجهاز الطبي بالفريق السكندرى تقريرا طببيا عن حالة اللاعب لمعرفة مدى جاهزيته لمواجهة الداخلية المقرر لها الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الممتاز.

ويستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، 5 لاعبين مؤثرين أمام الداخلية، فى المباراة المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويعود كل من النيجيرى صديق أوجولا، والبنينى دوكو دودو، أحمد مصطفى، حسين فيصل وشريف رضا لقائمة فريق سموحة أمام الداخلية بعدما غابوا عن الفريق أمام أسوان فى الجولة الماضية.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.

كما طالب أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة استغلال تواجد الثلاث مباريات المقبلة داخل الإسكندرية في بطولة الدورى المصرى الممتاز وتجميع أكبر قدر من النقاط لاقتحام المربع الذهبى.

وشدد أحمد سامى على ضرورة انتهاز الفرصة والاستعداد الجيد للثلاث مباريات المقبلة أمام الداخلية والاتحاد السكندرى في استاد الإسكندرية، بالإضافة إلى مباراة الأهلى التي ستقام في برج العرب.