شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطورات ملف مدرب الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو الزمالك للتدريبات الجماعية اليوم بعد الحصول على راحة أمس الأربعاء، وذلك بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورى، ولم يتم حسم اسم المدرب الجديد حتى الآن.

س : ماذا حدث بعد تعثر مفاوضات الزمالك مع الألماني هيرليتش؟

ج : قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تكليف اللجنة الفنية،باختيار المدير الفني الجديد،الذى يقود الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد تعثر الاتفاق مع الألماني هايكو هيرليتش.

س : ما سبب تعثر المفاوضات مع هيرليتش؟

ج : تعثرت المفاوضات معه بسبب خلاف على الشرط الجزائرى في العقد .

س : من يقود مران فريق الزمالك اليوم؟

ج : يقود مدحت عبد الهادى، مدرب الزمالك، تدريبات الفريق اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

س: ماذا عن الجهاز الفني المعاون الذي تم تشكيله؟

ج : قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين جهاز مصرى يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى بعد فشل الاتفاق مع الألمانى هايكو هيرليتش للخلاف على بعض بنود التعاقد، ويأتى على رأسها الشرط الجزائى الذى رفض الألمانى التنازل عنه، ويتكون الجهاز المصرى من مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مدربان ومحمد عبد المنصف لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة.