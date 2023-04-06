شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب للأهلى من ثلاثية المحلة.. أبرزها الخروج بلا إصابات ودفعة قوية قبل نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي عدة مكاسب من فوزه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز مستحق على غزل المحلة وسجل ثلاثية الأهلي كلا من مصطفى العش من هدف ذاتي وعلي معلول ومحمد شريف.

وأهم المكاسب التي حققها الأهلي الابتعاد بصدارة الدوري إلى 47 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فيوتشر أقرب منافسيه ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة حيث لم يخض الفريق الأحمر سوى 19 مباراة فقط، وحال الفوز في المؤجلات سيزيد فارق النقاط مع باقي منافسيه على صدارة الدوري.

وثاني مكاسب الأهلي هي الخروج بدون إصابات وهو ما أكده مارسيل كولر المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي، حيث لم يشكو أي لاعب من أية إصابة في مباراة المحلة.

وثالث المكاسب هي استمرار الانتصارات المحلية بعد الفوز المهم على حساب الهلال السوداني والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والخروج بفوز كبير وأداء جيد أمام زعيم الفلاحين.

ورابعها هو استمرار التدوير بين اللاعبين بعدما فضل إراحة كلا من محمد الشناوي ومحمد هاني وبيرسي تاو وأفشة ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين مثل علي لطفي وخالد عبد الفتاح وحمدي فتحي وحسين الشحات.

وخامس المكاسب، هي أن الفوز الكبير على غزل المحلة بمثابة دفعة معنوية كبيرة قبل خوض نهائي كأس مصر يوم الاثنين المقبل ضد بيراميدز، وتزيد من دوافع لاعبي الفريق الأحمر في تحقيق اللقب الغائب عن القلعة الحمراء في آخر نسخة.