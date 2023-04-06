هيرليتش : لست الرجل المناسب للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الألماني هيرليتش على عدم اتمام مفاوضاته مع الزمالك على الرغم من وصوله الى القاهرة الساعات القليلة الماضية وعقد جلسهة مع مسؤولي الابيض لوضع الترتيبات النهائية قبل اعلان التعاقد.

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وقال هيرليتش في تصريحات نقلتها صح صحيفة بيلد الألمانية اليوم الخميس انه ليس الرجل المناسب حاليا لتولي المهمة لنادي الزمالك مشيرا الى أن الأبيض يعاني الفترة الحالية من مشاكل عده واضطرابات فنيه وادارية.

وواصل خلال تصريحاته للصحيفة الالمانية قائلا عقدت جلسه مع احد مسؤولي الزمالك وشاهدنا المباراة الاخيرة للفريق سويا والتي خسرها الابيض بثلاثية لهدفين امام المصري البورسعيدي وجدت ان الامور لا تسير على ما يرام وانه ليس بامكاني ان اقدم الجديد للنادي وتحقيق اهدافه المنشوده في ظل المناخ الحاليو.

يعاني الأبيض من تذبذب النتائج

الفتره الاخيرة بعد تعرضه للهزيمة امام المصري البورسعيدي بثلاثيه لها هدفين خلال الجوله الأخيرة بالدوري بعد ايام قليله من توديعه لمسابقه دوري ابطال افريقيا وخروجه من بطوله كأس الرابطة عقب تلقيه هزيمة قاسية من البنك الاهلي بثلاثية من دون رد.

تعيين جهاز معاون..

ويعكف مجلس اداره نادي الزمالك حاليا على دراسه عدد من السير الذاتية لمرشحين اجانب لقياده الفريق بعد ان تم الاعلان عن جهاز معاون مصري الفتره الحالية ليدير الفريق الأبيض بشكل مؤقت.

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