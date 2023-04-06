صيد أكتوبر يواصل تألقه ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ١٨ سنه ناشئات لكرة السلة بصيد أكتوبر علي بيجاسوس بنتيجة ٢٧ /٩ في المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي الخمائل ببطوله كأس منطقة الجيزة لكرة السلة.

اقرا أيضًا..موعد مواجهتي الأهلي والرجاء بأبطال أفريقيا



يمثل الفريق :نادين احمد منير،شهد طارق علي،نور اسر احمد ،رحمه محمود علي،فرح مصطفي ، لوجينا سامح سمير،كرمه كريم الغزالي،ايمي ماهى زاهر، لجين ايمن محمد ، جني وليد محمد ، ريم محمد علي،هنا احمد انور،فريده وائل علي،عاليا اشرف احمد،زينه منذر حسين،مايا ايهاب مصطفي،نورين احمد محمد،ملك كمال الدين،روز عمرو

فتحي والمصعدات من فريق 16 سنة مريم احمد فاروق وحبيبه هاني وجودي احمد صلاح وزينه ادهم.



الجهاز الفني و الإداري:

الدكتور عادل رمضان مدير فني ، محمد موسي مدرب، احمد صالح مدير إداري، دكتور ايمن عبد القادر مخطط احمال ، دكتورعزه ابراهيم اخصائي علاج طبيعي، احمد عطا خدمات معاونه.

لمزيد من الاخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا

