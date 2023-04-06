شكوك حول مشاركة مدافع الهلال أمام الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة مدافعه علي البليهي مدافع الزعيم، بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

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أشار نادي الهلال في بيانه أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة البليهي في العضلة الخلفية.

وأصبح البليهي مهددًا عن المشاركة مع الهلال أمام الشباب في المباراة التي تجمع بينهما غدًا الجمعة في الدوري السعودي.

وغادر مدافع الهلال مباراة فريقه أمام الفيحاء يوم الثلاثاء الماضي، قبل نهاية اللقاء، بعد شعوره بآلام، ليخرج ويحل محمد جحفلي بدلا منه.



ولم يكشف الهلال في بيانه مدة غياب

علي البليهي ومسألة مشاركته في لقاء الشباب من عدمها.ويلتقي الهلال أمام الشباب غدًا الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.ويأتي فريق الهلال في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، متفوقا بنقطة وحيدة على الشباب الذي تراجع للمركز الرابع.