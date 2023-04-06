طائرة الزمالك يواجه طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، نظيره فريق طلائع الجيش في الحادية عشر مساء اليوم علي صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وذلك اولي مباريات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وتقام مباريات الدور النصف النهائي بنظام " play off3" ، حيث يتقابل الزمالك والجيش في ثلاث مباريات متتالية، ويتأهل الفريق الفائز منهما في مباراتين إلى الدور النهائي.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا

فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

يشرف على العاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

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