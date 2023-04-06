بنظام الذهاب والإياب.. موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف إقامة المواجهة النهائية لبطولة دوري ابطال أفريقيا في موسمها الحالي خلال شهر يونيو المقبل وذلك على على هامش قرعه الادوار الإقصائية من بطولة دوري الأبطال.

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ومن المقرر ان يعود نظام مواجهتي الذهاب والاياب في النسخه الحاليه من دوري الابطال على ان يكون لقاء الذهاب يوم اربعه من شهر يونيو المقبل ويكون لقاء العوده 11 من الشهر ذاته.



كانت قرعة الدور ربع النهائي بالأمس والتي أجريت بمعرفه الاتحاد الافريقيه للعبة اسفرت عن ملاقاة الاهلي لنظيره الرجاء المغربي احد يومي 21 و 22 ابريل الجاري في القاهره على ان تاتي مواجهه الاياب احد يومي 28 و 29 من الشهر ذاته.



كما تقرر ايضا اقامة مواجهات النصف النهائي أحد يومي 12 و 13 مايو المقبل ذهابا وأحد يومي

19 و 20 من الشهر ذاته ايابا.

مواجهات ربع النهائي..

و قرعة مرحلة الدور الربع النهائي قد أسفرت عن المواجهات التالية : صن داونز الجنوب أفريقي في مواجهه شباب بلوزداد الجزائري الذي حسم الاخير تأهله ثانياً عن المجموعة التي شارك بها الزمالك بالاضافة الى ملاقاك الترجي الرياضي التونسي نظيره شبيبه القبائل الجزائري وسيمبا التنزاني في مواجهة مواجهة الوداد المغربي.

ويقابل الاهلي الفائز من مواجهة شبيبه القبائل والترجي في لقاء نصف النهائي حال تخطي الأحمر عقبة فريق الرجاء المغربي خلال الشهر الجاري.

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