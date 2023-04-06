رودريجو يحتفل بـ 150 مباراة بقميص ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المهاجم البرازيلي رودريجو جناح فريق ريال مدريد، رقمًا مميزا مع الملكي بعد ظهوره في الكلاسيكو ، الذى انتهى لصالح المرينجي 4-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو.

اقرأ أيضًا.. عرض خيالي لـ مورينيو لتدريب المنتخب السعودي

وكان ريال مدريد خسر أمام برشلونة 0-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب البرنابيو، ليعود في مباراة الإياب ويسقو على البلوجرانا، برباعية أمام جماهيره على ملعب "كامب نو"، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

خاض رودريجو مباراته رقم 150 مع ريال مدريد، في جميع المسابقات في موسمه الرابع مع النادي، بعد المشاركة في الفوز الكبير الذى حققه الملكي على برشلونة برباعية مثيرة في الكلاسيكو.

وتسلم رودريجو القميص يحمل رقم 150، وهو يمثل عدد المباريات التي لعبها مع ريال مدريد حتى مباراة الكلاسيكو.

تحدث اللاعب عن خلال لقاء صحفي حول وصوله إلى المباراة 150 مع الميرنجي: "كل من عرفني منذ أن كنت طفلًا يعرف أنني حلمت دائمًا باللعب لريال مدريد، كنت

أقول دائما أنني سألعب هنا يوما ما ".

وأضاف: "لكن ، بالطبع ، حتى في أفضل أحلامي لم أكن أتخيل إكمال 150 مباراة بهذه السرعة، وبالنسبة لي فهو شرف كبيرة للغاية، وأريد أن ألعب المزيد من المباريات".

خاض البرازيلي أول مباراة له مع ريال مدريد في 25 سبتمبر 2019 ضد أوساسونا، وسجل 29 هدفًا حتى الآن، وصنع 31 هدفًا.

وفاز في 99 من أصل 150 مباراة مع الفريق، كلاعب لريال مدريد ، ولديه 7 ألقاب مع الملكي وهم، دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كأس العالم للأندية مرة واحدة، كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، 2 دوري إسباني و 2 كأس السوبر الإسباني.