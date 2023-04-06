لامبارد يعود لتدريب تشليسي..رسميًّا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن عودة أسطورته ومدربه السابق فرانك لامبارد لولاية جديدة، لقيادة البلوز بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

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أكد تود بويلي وبغداد إقبالي مالكي نادي تشيلسي عبر الموقع الرسمي: نشعر بالسعادة ونرحب بفرانك مرة أخرى في ستامفورد بريدج، فرانك أحد أعضاء صالة المشاهير في الدوري الإنجليزي الممتاز وأسطورة لهذا النادي.

أضاف : "لدى تشيلسي مباراة مهمة أمام ولفرهامبتون يوم السبت بعدها ربع

نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ، وسنقدم كل دعمنا لفرانك ونهدف لأفضل ناتج ممكن من المباريات المتبقية".

يشمل الجهاز الفني بقيادة لامبارد، أشلي كول وجو إدواردز وكريس جونز ، ويعود لامبارد لتدريب تشيلسي بعد عامين من إقالته، إذْ كان تولى قيادة البلوز بين يوليو 2019 ويناير 2021.