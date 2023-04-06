هايكو هيرليتش: رفضت عرض الزمالك "الرائع" لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني السابق لـ باير ليفركوزن عن أسباب فشل توصله لإتفاق مع إدارة نادي الزمالك لقيادة الأبيض خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

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أوضح هيرليتش في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن رغب في الاستماع إلى كافة الأمور ومشاهدتها على أرض الواقع قبل إعطاء موافقتي على عرض الزمالك.

هيرليتش: رفضت عرض الزمالك الرائع لهذا السبب

وتابع أن هناك الكثير من المشاكل في نادي الزمالك، والاضطرابات جعلته يرفض العرض الذي وصفه بـ "الرائع".

وواصل حديثه أن ألتقى بـ أمير مرتضى منصور المدير الرياضي بنادي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي، وشاهد مباراة الأبيض أمام الزمالك معه، لكن

بعد ذلك لم يسمع أي شئ من النادي طوال اليوم.



وتابع:" شهرت أن الأمر لا معنى له إذا لم يتواصل معي أحد، وعليه قررت العودة إلى المطار والسفر إلى ألمانيا مجددًا".

وأشار أن كان يود أن يخوض تجربة خارجية، لكنه يرى بأنه ليس الشخص المناسب لحل مشاكل الزمالك الحالية.



وكان الزمالك قريبا من التعاقد مع هيرليتش قبل أن يرفض مسؤولي الأبيض شرطه، بأن يكون الشرط الجزائي سنة و4 شهور.