وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع عقود تنظيم مصر للبطولة الدولية للهوكي

ياسر رشاد - القاهرة - اقيمت اليوم الخميس، مراسم توقيع عقود تنظيم مصر للبطولة الدولية للهوكي بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والتي تأتي ضمن سلسلة بطولات ينظمها الاتحاد الدولي للعبة بأهداف ترويجيه ودعائية لتوسيع قاعدة ونشاط اللعبة، حيث تقام البطولة لأول مرة تحت سفح الاهرامات.

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حضر مراسم توقيع العقود سيف أحمد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي وعضو الاتحاد الدولي و شريف كمال رئيس الاتحاد المصري للهوكي .

ويشارك في بطولة الهوكي الدولية 4 دول رجال ومثلهم سيدات بجانب منتخب مصر علي ان يتكفل الاتحاد الدولي للعبة بكامل انتقالات المنتخبات وإقامتهم علي ان تشارك وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد المصري في التنظيم الداخلي للبطولة.

وفي كلمته أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بإستضافة مصر حدث كبير مثل البطولة الدولية للهوكي مشيرا إلى ان اختيار إقامتها تحت سفح الاهرامات تزيد من قيمتها وأهميتها .

ووجه وزير الرياضة الشكر لـ سيف احمد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي نظرا لمجهوداته في تطوير اللعبة في مصر واندماجه مع الاتحاد المصري في إعادة رؤية الهوّكي المصري وتاريخه الكبير

من جانبه أكد شريف كمال رئيس الاتحاد المصري للهوكي علي أهمية البطولة من كافة الجوانب الإقتصادية والسياحية والتروجيه

والرياضية في عرض أفضل رؤية لمصر والجمهورية الجديدة من أمام أحد عجائب الدنيا السبع، مشيرا إلى أن إختيار الاهرامات لإقامة البطولة جاء من جانب الاتحاد الدولي نظرا لأهمية المكان التاريخي ورمز كبير للحضارة الفرعونية وكانت الرؤية انه أفضل مكان للترويج للعبة .

فيما أكد سيف أحمد رئيس الاتحاد الافريقي للعبة علي سعادته بإستضافة مصر أحد اكبر البطولات للعبة الفترة الحالية والتي ترعي اهتمام كبير من جانب الاتحاد الدولي خلال الفترة الحالية .

وأضاف الاتحاد الدولي سيتكفل بإنتقالات وإقامة اللاعبين والمنتخبات المشاركة كما سيهدي مصر ملعب المباريات بعد انتهاء البطولة وهذا بمثابة نقلة جديدة بإضافة ملعب جديد مع محاولات الوزارة في تجديد الملاعب القديمة وأطالب وزير الشباب والرياضة بإنشاء ملعبين جديدين في العاصمة الإدارية الجديدة .

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