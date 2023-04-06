موعد مواجهتي الأهلي والرجاء بأبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي نظيره الرجاء المغربي أحد يومي 21 و 22 إبريل الجاري لحساب منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري لفعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كانت القرعة التي أجريت بمعرفة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء قد أسفرت عن المواجهات الآتية: الأهلي أمام نظيره الرجاء المغربي على أن تقام مواجهة الإياب بدولة المغرب أحد يومي 28 و 29 من الشهر ذاته.

مواجهات ربع النهائي..

جاءت باقي النتائج كما يأتي: شباب بلوزداد الجزائري في مواجهة صن داونز الجنوب افريقيا، شبيبه القبائل الجزائري أمام الترجي الرياضي التونسي وسيمبا التنزاني في مواجهة الوداد المغربي.

ومن المقرر إقامة اللقاء النهائي للبطوله خلال شهر يونيو المقبل.

وحسم الأهلي تأهله لمرحلة دور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على الهلال السوداني بثلاثية من دون رد السبت الماضي منحته وصافة المجموعة وبطاقه التأهل برصيد 10 نقاط.

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