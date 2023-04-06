«قدمت استقالتي من قبل عدة مرات» .. مرتضى منصور: هل أنا سرقت النادي بالعكس أنا متبرع!

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن هناك بعض الأشخاص الذين تواصلوا مع المدرب الجديد هايكو هيرليتش لتحذيره من تولي تدريب الفريق الأبيض وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات، موجها رسالة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "بعض الناس تواصلوا مع المدرب الجديد لتنحيته عن العمل بالنادي وأنه مليء بالمشاكل وهم من أبناء الزمالك وأبلغوه أنه يتم سبه قبل بدء مهمته".

وأردف: "من يرد إجراء الانتخابات فأنا سأجريها قريبًا، وإذا كانوا يريدون رحيلي خلال شهر يوليو المقبل سأدعو لانتخابات وأخوضها واكتسح وأعود من جديد، ومن البداية لم أكن أريد إكمال مهمتي وقدمت استقالتي من قبل عدة مرات".

وأوضح: "حسين لبيب وأحمد سليمان ذهبا للدولة، وها من جعلا النادي في الأرض ونحن لم نكمل عامًا، هل أنا سرقت النادي بالعكس أنا متبرع ومن الممكن أن أطالب بأموالي مرة أخرى".

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن هناك بعض الأشخاص الذين تواصلوا مع المدرب الجديد هايكو هيرليتش لتحذيره من تولي تدريب الفريق الأبيض وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات، موجها رسالة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "بعض الناس تواصلوا مع المدرب الجديد لتنحيته عن العمل بالنادي وأنه مليء بالمشاكل وهم من أبناء الزمالك وأبلغوه أنه يتم سبه قبل بدء مهمته".

وأردف: "من يرد إجراء الانتخابات فأنا سأجريها قريبًا، وإذا كانوا يريدون رحيلي خلال شهر يوليو المقبل سأدعو لانتخابات وأخوضها واكتسح وأعود من جديد، ومن البداية لم أكن أريد إكمال مهمتي وقدمت استقالتي من قبل عدة مرات".

وأوضح: "حسين لبيب وأحمد سليمان ذهبا للدولة، وها من جعلا النادي في الأرض ونحن لم نكمل عامًا، هل أنا سرقت النادي بالعكس أنا متبرع ومن الممكن أن أطالب بأموالي مرة أخرى".

وأكمل رئيس الزمالك: "أقول للجمهور أن يغلق صفحة ما مضي والجميع سيحاسب بخصم أمواله وجميع الصلاحيات متاحة لـ عبد الواحد السيد مدير الكرة الجديد، ولن يسمح لأي لاعب بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي حتى إذا وصلت أن ألعب بالناشئين".

وواصل: "أقسم بالله أي لاعب سيفتح صفحة عبر الفيس بوك أو إنستجرام سيتم خصم 25 ألف جنيه مقابل كل يوم، وأريد أن يركز الجميع، والجمهور الذي نفذ الوجه الغاضب لماذا لم يتواجد في مباراة المصري؟، ذلك لأنني منعتهم من التواجد".

واختتم: "رسالتي لجماهير الزمالك أن الموسم الحالي هو سنة استثنائية واعتبروا أن اللاعبين أصيبوا بكورونا وساندوهم، وأبعدوا عن المأجورين ومن يريد رحيلي فأنا لن أرحل ولينظروا ماذا فعلت داخل النادي وتطوير للمنشآت والحصول على بطولات في كل الألعاب ولكن جهزوا أنفسكم للانتخابات".