شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا يد الكونغو وغينيا للسيدات يصلان القاهرة لخوض دورة دولية بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم بعثة منتخب الكونغو للسيدات وبعثة منتخب غينيا لكرة اليد و ذلك لخوض دورة دولية تضم منتخب مصر للسيدات ومنتخب مصر للشابات مواليد 2004 و منتخب الكونغو للسيدات و منتخب غينيا للسيدات خلال الفترة من 7 الى 10 ابريل الجارى على الصالة المغطاه بنادى سيتى كلوب كفر الشيخ.

جدول مباريات الدورة الدولية الودية لمنتخبات السيدات

يوم الجمعة 7 ابريل : تقام مبارتين حيث يلتقى منتخب الكونغو و منتخب غينيا فى تمام الساعة 9:00 مساء و يلتقى منتخب مصر للسيدات و منتخب مصر للشابات فى تمام الساعة 11:00 مساء.

يوم الاحد 9 ابريل : يلتقى منتخب مصر الوطنى للشابات مواليد 2004 و منتخب الكونغو فى تمام الساعة 9:00 مساء و يلتقى منتخب مصر الوطنى للسيدات و منتخب غينيا للسيدات فى تمام الساعة 11:00 مساء.

يوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023 : يلتقى منتخب مصر الوطنى للشابات مواليد 2004 و منتخب الكونغو للسيدات فى تمام الساعة 9:00 مساء و يلتقى منتخب مصر الوطنى للسيدات و منتخب الكونغو للسيدات فى تمام الساعة 11:00 مساء.

تأتى تلك المباريات الودية الدولية خلال توقف الاسبوع الدولى و استفادة لمنتخباتنا المصرية للسيدات و الشابات لاعطاء الفرصة لجميع اللاعبات من احتكاك دولى قوى امام المنتخبات الافريقية للسيدات.

يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى الاول للسيدات لكرة اليد

رامى عبد اللطيف المدير الفنى و وليد ابو العطا المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و ايمان مرجان المدير الادارى و دكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى و حازم حامد محلل اداء الفريق.

يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004

دكتور محمد فرغلى المدير الفنى و شريف الشامى المدرب العام و منة الله كرم المدير الادارى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية العلاج الطبيعى و محمد سليمان محلل اداء الفريق و حفنى عبد المقصود مدرب الاحمال.