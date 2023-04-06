شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف اللجنة الفنية باختيار المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة نادى الزمالك اللجنة الفنية، باختيار المدير الفنى الجديد، الذى يقود الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد تعثر الاتفاق مع الألمانى هايكو هيرليتش، الذى وصل القاهرة الثلاثاء الماضى بسبب خلاف على الشرط الجزائى.

وضم تشكيل اللجنة كلًّا من: أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة، أحمد حسام ميدو، طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، حمادة عبد اللطيف، إسماعيل يوسف، خالد الغندور.

ويقود مدحت عبد الهادى، مدرب الزمالك، تدريبات الفريق اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، وذلك بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورى.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين جهاز مصرى يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى بعد فشل الاتفاق مع الألمانى هايكو هيرليتش للخلاف على بعض بنود التعاقد، ويأتى على رأسها الشرط الجزائى الذى رفض الألمانى التنازل عنه.

ويتكون الجهاز المصرى من مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مدربان ومحمد عبد المنصف لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة.