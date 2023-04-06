شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تفاضل بين محمد عادل ومعروف لإدارة نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة ، بين الثنائي الدولي محمد عادل ومحمد معروف لادارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة.

ويكثف مسئولو اتحاد الكرة من اتصالاتهم مع الشركة المنفذة لتقنية الفيديو، من أجل عودة التقنية في مباريات الدوري بنهاية الأسبوع الجاري.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائى كأس مصر ستقام بوجود تقنية الفيديو.

وتقام مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى بحضور 20 ألف مشجع ، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق.

وتشهد مباراة الأهلي و بيراميدز بنهائي كأس مصر المحدد لها يوم 10 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي إقامتها بحكام مصريين لصعوبة استقدام حكام أجانب خلال الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت .

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.