شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطالب لاعبى سموحة باستغلال خوض الـ3 مباريات المقبلة فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة استغلال إقامة الثلاث مباريات المقبلة داخل الإسكندرية في بطولة الدورى المصرى الممتاز وتجميع أكبر قدر من النقاط.

وشدد أحمد سامى على ضرورة انتهاز الفرصة والاستعداد الجيد للثلاث مباريات المقبلة أمام الداخلية والاتحاد السكندرى في استاد الإسكندرية، بالإضافة إلى مباراة الأهلى التي ستقام في برج العرب.

ويستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، 5 لاعبين مؤثرين أمام الداخلية، فى المباراة المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويعود كل من النيجيرى صديق أوجولا، والبنينى دوكو دودو، أحمد مصطفى، حسين فيصل وشريف رضا لقائمة فريق سموحة أمام الداخلية بعدما غابوا عن الفريق أمام أسوان فى الجولة الماضية.

ومنح أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من أسوان، بعد التعادل الإيجابى مع تماسيح النيل فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وأبلغ أحمد سامى اللاعبين بالراحة بعد الجهاد الذى نال منهم من العودة من أسوان إلى القاهرة ومن القاهرة إلى الإسكندرية، ففضل منحم راحة اليوم على أن يبدأ غدا الخميس الاستعداد لمواجهة الداخلية.

ويلتقى فريق سموحة مع الداخلية فى التاسعة والربع مساء الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.