الامارات | "أندر آرمر" تطلق تحدّي ممارسة الرياضة خلال فترة الصيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أبريل 2023

دبي-الامارات اليوم.

أعلنت شركة "أندر آرمر"، للملابس والاكسسوارات الرياضية، عن إطلاق تحد رياضي للجمهور بالتعاون مع نادي شامبيس للحفاظ على روتين حياة صحي ورفع القوتهم البدنية بالتمرين خلال فترة الصيام، وأفضل أساليب ممارسة الرياضة في شهر الفضيل.

وجاء إطلاق التحدي خلال فعالية نظمتها الشركة في نادي Champs Sports Club في "فيستيفال بلازا مول" بإمارة دبي، بالتعاون مع بطل كرة السلة ومؤسس النادي فادي الخطيب، وبطلة الجوجيستو عشتار عزاوي، بصفتهما سفراء للعلامة، وبحضور مجموعة من الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية، حيث قدّموا النجمين الرياضيين مجموعة من التحديات الرياضية خلال فترة الصيام وأفضل الطرق الصحية التي تحفزهم على المتابعة في نمط حياة رياضي وكيفية الحفاظ على صحتهم البدنية خلال شهر رمضان وبعده.

وقال فادي الخطيب: "يتطلب تحقيق الأهداف المزيد من العمل والجهد والتفاني والالتزام؛ ورغم أن الشهر الكريم يفرض بعضاً من التحديات للجميع، بما في ذلك الرياضيين المحترفين، إلا أنه يدفعنا إلى أن نخرج مكامن القوة الداخلية لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه. وإن ممارسة التمارين الرياضية خلال رمضان من شأنها أن تعزز البنية الجسدية إلى جانب الصحة العقلية والروحانية؛ فشهر رمضان هو وقتٌ للتأمل والصلاة، وهو أيضاً وقتٌ مناسبٌ لدفع أنفسنا إلى حدودها القصوى لنكون في أفضل حالة من أنفسنا، مهما كانت الظروف، وهو ما يجعله شهراً مميزاً للغاية، ومفعماً بالتحولات".

وأكّدت عشتار العزاوي: "تعلمنا من الرياضة الكثير عن الحياة، لا سيما الإيمان في أنفسنا وقدراتنا. وخلال شهر رمضان، يزداد الحماس لأكون متحفزةً وقويةً من خلال تدريباتي أثناء فترة الصيام. وفي هذا الشهر الكريم، لا يقتصر الأمر فقط على الصيام عن الطعام والماء؛ بل يدفعنا إلى الاستفادة المثلى للوصول إلى أعلى المراتب في الصحة البدنية والعقلية من خلال الممارسة المحترفة للتمارين".