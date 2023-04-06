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الامارات | كوليبالي وتراوري مستمران مع الجزيرة حتى 2027

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم اليوم عن تجديد عقد كلا من المالي عمر تراوري والإيفواري مامادو كوليبالي لأربعة مواسم مقبلة. وذكرت الشركة على حسابها في  "تويتر": "سعداء بالإعلان عن تجديد تعاقدنا مع الثنائي المالي عمر تراوري والإيفواري مامادو كوليبالي لأربعة مواسم قادمة، أمنياتنا لهما بالتوفيق والمزيد من النجاح مع فخر أبوظبي".

ويعد تراوري من أبرز اللاعبين ضمن فئة المقيمين، إذ انضم إلى الجزيرة في موسم 2020-2021، وكان من اللاعبين المؤثرين في قيادة الجزيرة للفوز بلقب الدوري، وأحرز 5 أهداف في الموسم نفسه، بعدما شارك في 25 مباراة، بينما شارك في الموسم الماضي في 18 مباراة وأحرز 3 أهداف، أما الموسم الحالي فشارك في 21 مباراة ولم يحرز أي أهداف. في المقابل انضم كوليبالي إلى الفريق في الموسم الماضي، وشارك في 7 مباريات، بينما اعتمد المدرب مارسيل كايزر بشكل أكبر على اللاعب الإيفواري في الموسم الحالي، بمشاركته في 16 مباراة وإحرازه هدفاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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