شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة من اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الـVAR قبل مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو اتحاد الكرة من اتصالاتهم مع الشركة المنفذة لتقنية الفيديو VAR، من أجل عودة التقنية فى مباريات الدورى بنهاية الأسبوع الجارى.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر ستقام بوجود تقنية الفيديو.

وتقام مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى بحضور 20 ألف مشجع، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق.

وتشهد مباراة الأهلى وبيراميدز بنهائى كأس مصر المحدد لها يوم 10 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولى إقامتها بحكام مصريين لصعوبة استقدام حكام أجانب خلال الوقت الحالى بسبب ضيق الوقت .

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.