شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلى على المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلى على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة، تعزيز الفريق الأحمر لصدارته لجدول بطولة الدورى بعد أن رفع رصيده رصيد إلى 47 نقطة فى قمة ترتيب الدورى بفارق 5 نقاط عن فيوتشر الوصيف، ويتبقى للأحمر 4 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة فى المركز الثامن.

كما حافظ بيراميدز على المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 40، بينما وصل المقاولون العرب إلى 34 نقطة يحتل بها المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا في 10 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.

وأقيمت أمس مباراتين فى الدورى، حيث نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفي المباراة الثانية أهدر فريق بيراميدز نقطتين ثمينتين واكتفى بالتعادل السلبى أمام نظيره المقاولون العرب فى المباراة التى جمعت الفريقين، الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.