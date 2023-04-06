عرض خيالي لـ مورينيو لتدريب المنتخب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، للتعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، من أجل قيادة الأخضر خلفًا للمدرب هيرفي رينارد الذي تولى قيادة منتخب فرنسا للسيدات.

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راتب خيالي:

وعرض الاتحاد السعودي، على مورينيو راتب سنوي يصل إلى 60 مليون يورو من أجل قيادة الصقور لمدة موسمين خلفا لـ رينارد.

وتابعت التقارير الصحفية الإيطالية، أن مورينيو