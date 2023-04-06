البارالمبية تفتتح مركز تدريب السباحة بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مركز تدريب السباحة الباراليمبية بالقاهرة.

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ويهدف المركز الذي يقوده الأبطال الباراليمبيين السابقين كابتن عادل حافظ صاحب أول ميدالية بارالمبية فى السباحة بدورة تورنتو 1976، وخالد حسان أول معاق يعبر المانش فى التاريخ، إلى نشر اللعبة وثقل السباحين والاهتمام بالبراعم.

وسبق أن افتتحت اللجنة مركز تدريب للسباحة بالإسكندرية، ومن المنتظر افتتاح مراكز تدريب أخرى للرياضات البارالمبية بجميع ربوع مصر.

ويقع المركز الذي يستهدف 92 سباحًا وسياحة،

بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة وتقام التدريبات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع وتكون التدريبات خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة مساء حتى الثانية عشر مساء.وحضر افتتاح المركز كل من عماد رمضان أمين صندوق اللجنة الباراليمبية، والإعلامي إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية ورئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، وأولياء أمور السباحين.