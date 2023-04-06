ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 27 جولة من الليجا من عمر المسابقة.

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ويأتي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، خلفه فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة

1- برشلونة 71 نقطة.

2 - ريال مدريد 59 نقطة.

3 - أتلتيكو مدريد 54 نقطة.

4 - ريال سوسيداد 48 نقطة.

5 - ريال بيتيس 45 نقطة.

6 - فياريال 44 نقطة.

7 - أتلتيك بلباو 37 نقطة.

8 - رايو فاييكانو 37 نقطة.

9 - أوساسونا 35 نقطة.

10 - سيلتا فيجو 35 نقطة.

11 - جيرونا 34 نقطة.

12 - ريال مايوركا 33 نقطة.

13 - إشبيلية 31 نقطة.

14 - خيتافي 30 نقطة.

15 - قادش 28 نقطة.

16 - بلد الوليد 28 نقطة.

17 - فالنسيا 27 نقطة.

18 – أسبانيول 27 نقطة.

19 - ألميريا 27 نقطة.

20 – إلتشي 13 نقطة.