وزير الرياضة: تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة مع استراليا الفترة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الدول الأجنبية الشقيقة فى إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وأشار صبحي إلى المضي مع دولة استراليا في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة شبابية ورياضية الفترة المقبلة.



جاء ذلك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، السفير واكسل وابنهورست سفير استراليا لدى مصر لبحث التعاون المشترك بين البلدين على مستوى قطاعى الشباب والرياضة فى ضوء العلاقات الدبلوماسية التى تجمع البلدين الشقيقية.



ناقش اللقاء سبل تبادل الخبرات فى مجال العلوم الرياضية، ورواد الأعمال المزارعين والتمكين الاقتصادى للشباب وتنمية النشء والعمل على إعداد مذكرة تعاون مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ومثيلتها بدولة إستراليا.



كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول

رؤية مصر لاستضافة أولمبياد 2036م بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوقع نجاح مصر الكبير حال إقامة دورة الألعاب الأوليمبية على أرضها نظراً للخبرات التنظيمية التى تتمتع بها، والنجاحات الملموسة التى تحققها على أرض الواقع على مستوى المنافسات الدولية التى تستضيفها الدولة فى مختلف الألعاب.



من جانبه لفت سفير إستراليا إلى ترحيب بلاده بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وقيامه بالتواصل مع المعنين باستراليا لتفعيل سبل التعاون وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسة المباحثات الثنائية.

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