تصنيف الفيفا..الأرجنتين في الصدارة ومنتخب مصر يقفز للمركز الـ35

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات في شهر أبريل لعام 2023، ويعتليه المنتخب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم الأخيرة، ويأتي منتخب فرنسا وصيفًا.

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وضع الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي، جدول التصنيف الجديد الذى شهد تقدم المنتخب المصري للمركز 35 عالميًا، بعدما كان في المركز الـ39 في تصنيف شهر ديسمبر الماضي.

وعلى المستوى الأفريقي، يحتل الفراعنة المركز الخامس ، بعدما كان سادسًا في الشهر الماضي.

وفاز منتخب مصر على مالاوي ذهابا وإيابا مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، بينما واصل المنتخب المغربى مقعده فى صدارة المنتخبات الأفريقية، محتلا المركز الـ11 عالميًا.