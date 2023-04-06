اتحاد الكرة يحدد عدد الجماهير في نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد اتحاد الكرة حضور 20 ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز المقرر له يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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ويلتقي الأهلي أمام بيراميدز يوم الإثنين المقبل في التاسعة والربع مساءً على ستاد القاهرة بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق.

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بحكام أجانب في الوقت الحالي.ويرتدي الأهلي زيه الأساسي في النهائي بكأس مصر، فيما يرتدي بيراميدز الزي الاحتياطي على أن يكون الأهلي مسؤولًا عن كرات اللقاء.وستكون مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، على قناة أون تايم سبورتس.