موعد مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره فيوتشر مساء اليوم الخميس، على ملعب الاسكندرية، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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ويسعى الاتحاد السكندري للفوز من أجل تعزيز تواجده داخل المربع الذهبي، فيما يرغب فريق فيوتشر في الاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية، وإنهاء الدوري في مركزه الحالي، الثاني، للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري المصري:

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما يحتل الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر:

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.