موقف ألبا مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم جوردي ألبا الظهير الأيسر لفريق برشلونة، حسم مصيره مع النادي الكتالوني.

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ويمتد عقد ألبا مع البلوجرانا، حتى صيف 2024 المقبل، وسط شكوك كثيرة حول مستقبله مع برشلونة.

ويرغب ألبا في الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية عقده.

وتراجع ألبا عن دوره مع الفريق، لكنه يحاول دعم ومساعدة زملائه بخبراته.

ويعلن ألبا أنه سيكون من الصعب تغيير وضعه مع البلوجرانا،

لكنه مستعد للقتال على مركزه، رغم رغبة الإدارة في التخلص منه في الصيف و تخفيض فاتورة الرواتب المتعلقة بملف اللعب المالي النظيف.

وتراجع دور ألبا بعد تولي تشافي هيرنانديز القيادة الفنية لبرشلونة، والذي منح ثقته للاعب الشاب أليكس بالدي.