جدول مباريات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس، العديد من المباريات في الدوريات المختلفة حول العالم على رأسها مباراة في الدوري المصري الممتاز بين فيوتشر والاتحاد السكندري.
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الدوري المصري:
تنطلق مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر على ملعب الاسكندرية في التاسعة والربع 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.
الدوري السعودي:
الفتح - الخليج في الدوري السعودي فيالتاسعة مساءً 9:00 بتوقيت القاهرة.
كأس العرب للأندية الأبطال 2023
المريخ السوداني ضد تشرين في الساعة الحادية عشر 11:00 بتوقيت القاهرة.
كأس فرنسا
تولوز ضد آنسي في التاسعة إلا ربعًا 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.