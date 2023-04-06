جدول مباريات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس، العديد من المباريات في الدوريات المختلفة حول العالم على رأسها مباراة في الدوري المصري الممتاز بين فيوتشر والاتحاد السكندري.

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الدوري المصري:

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر على ملعب الاسكندرية في التاسعة والربع 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري السعودي:

الفتح - الخليج في الدوري السعودي في

التاسعة مساءً 9:00 بتوقيت القاهرة.

كأس العرب للأندية الأبطال 2023

المريخ السوداني ضد تشرين في الساعة الحادية عشر 11:00 بتوقيت القاهرة.

كأس فرنسا

تولوز ضد آنسي في التاسعة إلا ربعًا 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.