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جدول مباريات اليوم الخميس

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس، العديد من المباريات في الدوريات المختلفة حول العالم على رأسها مباراة في الممتاز بين فيوتشر والاتحاد السكندري.

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الدوري المصري:

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر على ملعب الاسكندرية في التاسعة والربع 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

الدوري السعودي: 

الفتح - الخليج في الدوري السعودي في

التاسعة مساءً 9:00 بتوقيت القاهرة.

 

كأس العرب للأندية الأبطال 2023

المريخ السوداني ضد تشرين في الساعة الحادية عشر 11:00 بتوقيت القاهرة.

 

كأس فرنسا

تولوز ضد آنسي في التاسعة إلا ربعًا 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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