قرارات عاجلة لمرتضى منصور رئيس الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدد من القرارات الرسمية بعد الهزيمة من المصري مساء الثلاثاء، بنتيجة 3-2، ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري.

ونقل جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الزمالك، قرارات رئيس النادي عبر قناة الزمالك وهي كالتالي:

- تجميد خدمات 4 لاعبين دون كشف أسمائهم

- خصم 30% من إجمالي عقود اللاعبين الأربعة، مع خصم 25% من عقودهم الخاصة بالموسم الجاري

- الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني بالكامل

ويحتل الزمالك، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بـ33 نقطة.