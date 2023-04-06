شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد القاهرة شاهد على تتويج الزمالك بلقب الأفروآسيوية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

استاد القاهرة الدولى كان شاهدا على تتويج الزمالك بلقب كأس الأفروآسيوية لأول مرة عام 1988، على حساب فوروكاوا اليابانى الذى قدم نموذجا طيبا بعدما رفض أن تلعب مباراة الإياب فى اليابان والاكتفاء بمباراة الذهاب فقط.

لقب 88 يعتبر من أهم ألقاب الزمالك بعدما قاد عفت نصار وجمال عبد الحميد، الفريق للفوز على فوروكاوا اليابانى والتتويج بلقب كأس الأفروآسيوية للمرة الأولى على حساب بطل آسيا فوروكاوا اليابانى بنتيجة 2- صفر.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أيمن طاهر، هشام إبراهيم، هشام يكن، إبراهيم يوسف "كابتن الفريق"، أيمن يونس، حمادة عبداللطيف، محمد حلمى، رضا عبدالعال، عفت نصار، جمال عبدالحميد، وطارق يحيى.

الهدفان فى الشوط الثانى سجلهما عفت نصار فى الدقيقة 47 ثم جمال عبد الحميد من ضربة رأس بارعة فى الدقيقة 60.

أقيم النهائى من مباراة واحدة بناء على رغبة الضيوف الذين أرادوا توفير نفقات رحلة اليابان على إدارة الزمالك فى بادرة طيبة منهم.