شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة بينما يلتقى الأهلى مع الزمالك، والفريق الفائز فى 3 مباريات من أصل 5 يصعد للدور التالى مباشرة دون الحاجة لخوض باقى المباريات.





موعد مباراة الأهلى والزمالك

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائي دورى السلة فى الحادية عشر مساءا بينما تقام مباراة الاتحاد السكندري مع سموحة فى التاسعة مساء اليوم، وتقام المباريات بصالة برج العرب بالإسكندرية.





الحضور الجماهيرى

تلقى الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 500 مشجع لكل فريق خلال مباريات نصف نهائي دوري السوبر رجال والمحدد إقامته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وسيتم فتح باب حجز تذاكر المباريات عبر منصة تذكرتى www.tazkarti.com، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة 50 جنيهًا.