شكرا لقرائتكم خبر عن كولر عن كثرة مشاركات معلول وعدم إراحته: "زى المكنة القديمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى عن كثرة الدفع بالتونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر وعدم منحه فرصة للراحة والتقاط الأنفاس فى ظل اعتماده على تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، وهو ما قد يؤثر على اللاعب بالسلب.

وواصل: "بالنسبة لعلى معلول عامل زى المكنة القديمة وأحسن حاجة ليه يشتغل كتير ولو وقف ممكن تحصل له إصابة، وكان مهم يشارك وكنت بطلب منه يوفر جهده فى المباريات ومش لازم يروح الجنب التانى عشان يرفع عرضيات".

وتابع: "معلول كان مفيد فى مباراة المحلة، وأول هدفين ساهم فيهما صنع وسجل ولدينا فترة كافية قبل مباراة بيراميدز لإجراء استشفاء ويكون متواجد في هذه المباراة".

وأعرب كولر، عن سعادته بفوز فريقه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "دائما ما يكون صعب جدا بعد خوض مباراة كبيرة فى دورى الأبطال ضد الهلال وتحقيق فوز كبير فيها ولها دوافع جديدة أن يعود الفريق ويجدد دوافعه فى بطولة ثانية، لكن اللاعبين استطاعوا أن يفصلوا بين المباراتين ويركزوا فى مباراة غزل المحلة ويحققوا ما طُلب منهم ويخرجوا بفوز كبير".

وأوضح: "كانت هناك فرصة أو اثنتين علينا وكان من الممكن أن يدخلوا في مرمانا ولكن في المقابل أهدرنا عدة فرص وفي المجمل سعيد بالنتيجة بخلاف أن الفريق لم تحدث به إصابات في هذه المباراة".

وعن مشاركة أحمد عبد القادر رغم ما بدر منه عقب مباراة الهلال السوداني الماضية، أكد: "تحدثت في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال عن الواقعة الموضوع وتم توقيع عقوبة قاسية عليه واعتذر، وبالنسبة لى الموضوع تم إغلاقه وليس علينا تضخيم الأمر والموضوع انتهى ولا يجب إعطاء المور أكبر من حجمها".

وشدد كولر: "أمامنا وقت لمشاهدة مباراة غزل المحلة ومراجعة الأخطاء وشرحها للاعبين على السبورة، ولكن نهائي الكأس درجة التركيز ستكون أعلى والأمور ستختلف، والمباراة ستكون أصعب، وسنعمل كل ما في أيدينا للفوز في مباراة يوم الاثنين ومتأكد من أكل اللاعبين سيكونوا في قمة تركيزهم".

وأضاف: "في آخر مبارياتنا لم يدخل شباكنا أهداف ولكن لا يجوز مقارنة دخول أهداف في مرمانا في مباراة أمام ريال مدريد بكأس العالم عن دخول أهداف في مباراة أخرى".