مدحت عبد الهادى يقود مران الزمالك اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يقود مدحت عبد الهادى، مدرب الزمالك، تدريبات الفريق اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، وذلك بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما بالأمس الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورى.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين جهاز مصرى يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى بعد فشل الاتفاق مع الألمانى هايكو هيرليتش للخلاف على بعض بنود التعاقد، ويأتى على رأسها الشرط الجزائى الذى رفض الألمانى التنازل عنه.

ويتكون الجهاز المصرى من مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مدربان ومحمد عبد المنصف لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة.

من ناحية أخرى أعلن جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تجميد 4 لاعبين من فريق كرة القدم الأول بالنادى، بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى فى الدورى المصرى الممتاز، موضحاً أن هناك 4 لاعبين داخل فريق الزمالك، سيجرى تجميدهم حتى نهاية الموسم الجارى.

وأكد عبد الحميد أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء هؤلاء اللاعبين من جانب مجلس الإدارة أمام جماهير نادى الزمالك، مضيفاً: هؤلاء اللاعبون، لن يدخلوا الزمالك، مرة أخرى حتى نهاية الموسم الجارى كما اتخذ مجلس إدارة نادى الزمالك، قرارًا بخصم 25%، من مستحقات اللاعبين.