شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يدرس إنبى أمام حرس الحدود لتجهيز الإسماعيلى لموقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على دراسة فريق إنبى أمام حرس الحدود من أجل تجهيز الدراويش للمباراة التى ستجمعهما الخميس المقبل فى بطولة الدورى.

وطالب حمزة الجمل اللاعبين بضرورة استعادة التركيز وبذل الجهد خلال الـ90 دقيقة من أجل الظفر بالنقاط الثلاثة والتقدم أكثر فى جدول الدورى.

واطمأن حمزة الجمل على جاهزية الثنائى صالح جمعة وأبو بكر الجمل لاعبى الفريق بعدما شارك الثنائى فى المباراة الودية، التى أقيمت أمس أمام مركز شباب الساحة بدمياط.

وفاز الإسماعيلى على فريق مركز شباب الساحة بدمياط أحد أندية المظاليم بثنائية دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس، استعدادا لاستكمال مشوار الدراويش بمسابقة الدورى المحلى.

الودية جاءت ضمن استراتيجية الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء، فضلا عن الذين لم يشاركوا فى لقاء سيراميكا والذى نتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

هدفا الإسماعيلى سجلهما كل من صالح جمعة صانع الألعاب وأبو بكر حمزة الجمل المهاجم العائد لصفوف الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 18 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.