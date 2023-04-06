شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وبيراميدز بنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة حضور 20 ألف مشجع فى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق.

وتشهد مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر المحدد لها يوم 10 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولى إقامتها بحكام مصريين لصعوبة استقدام حكام أجانب خلال الوقت الحالى بسبب ضيق الوقت، حيث تنص اللائحة على ضرورة طلب أحد الناديين لحكام أجانب قبلها بـ14 يوما، حيث لم يتقدم النادى الأهلى بطلب لاستقدام حكام أجانب، بينما طلب بيراميدز حكام أجانب قبل اللقاء بـ6 أيام، وبالتالى تقرر إقامة المباراة بطاقم حكام مصرى.

وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022، بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.