شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام بتروجيت والزمالك مع الطلائع بنصف نهائى كأس الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، أولى مباريات الدور نصف النهائى البلاى أوف من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضى 2022 / 2023، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد تأهل إلى الدور نصف النهائى كل من: الأهلي، الزمالك، بتروجيت، وطلائع الجيش، ومن المقرر أن يلتقى كل فريقين فى مباراتين حيث تقام المباراة الأولى اليوم الخميس، بينما ستقام المباراة الثالثة غدًا الجمعة الموافق 7 أبريل.

وحال التعادل فى المباراتين سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 9 أبريل الجارى.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره فريق بتروجيت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن قد تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على فريق الترسانة في دور الثمانية، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على سموحة، وتأهل طلائع الجيش بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، بينما تأهل بتروجيت عقب الفوز على الطيران.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى حقق لقب كأس السوبر المحلى فى نسخته الأولى، بعد الفوز على غريمه التقليدى نادى الزمالك بنتيجة 3-0.

كما قد توج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية للأندية للطائرة في نسختها الـ 41، للمرة الثامنة في تاريخ النادي، بعد الفوز على نظيره النصر البحريني بنتيجة 3-0.