شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك .. حسين حجازى اول محترف فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

"تعرف على نجمك".. سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم لرصد المعلومات والتاريخ عن أبرز نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية

نجم اليوم فى سلسلة تعرف على نجمك هو حسين حجازى لاعب الاهلى والزمالك السابق .

ولد حسين حجازي في حي الحسين بالقاهرة و انشأ فريقاً لكرة القدم وأسماه (حجازي الفن) على اسمه، لعب لنادي دلويتش هامليت الأنجليزي عام 1911، ولعب في نفس العام كذلك لنادي فولهام الأنجليزي، عاد مرة أخرى لنادي دلويتش هامليت وقضى فيه 4 مواسم، عاد لمصر ولعب لنادي السكة الحديد عاي 1914 و1915، ثم انتقل للنادي الأهلي عام 1915 وقضى ثمانية أعوام مع الفريق، لينتقل بعدها لنادي الزمالك عام 1923، عاد اللاعب مرة أخرى للأهلي عام 1928، وقضى موسمان قبل أن يعود مجدداً لنادي الزمالك وظل يلعب بين صفوفه حتى اعتزال ممارسة كرة القدم.

بدأ حسين حجازي رحلته مع كرة القدم بالنادي الأهلي ضمن أول فريق تم تكوينه عام 1911، وأصبح حجازي أول مصري وعربي يحترف أوروبيًا وأول مصري وعربي ينضم لفريق إنجليزي منافس عندما لعب لفولهام أمام ستوكبورت كاونتي.

هو أول من سجل أهدافا فى أكبر دوريات العالم وهو الدورى الإنجليزى الممتاز عام 1911، حين قاد فولهام للفوز على ستوكبورت كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بنتيجة 3-1 في يوم 11 نوفمبر عام 1911 ، وتمكن حسين حجازى من تسجل الهدف الأول لفولهام في الدقيقة 15 وصنع هدفًا آخر وانتهت المباراة بفوز فريقه على ستوكبورت كاونتي بثلاثية مقابل هدف وحيد

في ديسمبر عام 1911 مع اثنين من زملائه في فريق دولويتش هاملت وهما آرثر نايت وجورج شيبوي ضمن تشكيلة منتخب مقاطعة لندن وخاض معهم خمس مباريات، ليصبح اللاعب المصري الأول والأخير الذى ينضم إلى منتخبات المقاطعات الإنجليزية

شارك حسين حجازي في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة الأولى في 3 ديسمبر عام 1921، ونال عضوية مجلس إدارته، وكان حسين حجازي أول لاعب ينتقل بين الأهلي والزمالك وذلك في عام 1923 الذي شهد انتقاله من الأحمر إلى الأبيض.

كان حسين حجازي أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الأولمبياد حين أحرز هدفه في مرمى المنتخب المجري في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 1924» وكان يبلغ وقتئذ 37 عامًا، ولم يحطم هذا الرقم سوى الويلزي ريان جيجز مع منتخب بريطانيا العظمى في أولمبياد لندن عام 2012 بهدفه في مرمى الإمارات في سن الثامنة والثلاثين

يعتبر حسين حجازى أحد رموز الكرة المصرية أول مدرب وطنى يتولى تدريب منتخب مصر، لمدة 4 سنوات في الفترة ما بين 1920 إلى 1924

أعتزل حسين حجازي كرة القدم عام 1931 بقميص نادي الزمالك.