جمال علام: المدير الفني المقبل لاتحاد الكرة سيكون مصريًا والحضري لن يعود للعمل في المنتخبات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المدير الفني المقبل للجبلاية سيكون مدربًا مصريًا.

وقال علام خلال حديثه ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت: "هناك عدد كبير من الكوادر، وبعد عقد ورش عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي سيكون لدينا أشخاص مؤهلين لهذا المنصب".

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وأضاف: "من الوارد أن يكون عمر المدير الفني القادم للاتحاد صغيرًا".

وأكمل علام أن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، لن يتواجد في المنتخبات

طوال عمل المجلس الحالي.

وتابع إن الحضري يُسأل عن رحيله، موضحًا أن اتحاد الكرة غضب منه لأنه لم يبلغ أي مسئول بقرار رحيله.

واختتم رئيس اتحاد الكرة أن الحضري لم يحترم قرار تعيينه في تدريب حراس المنتخب الأولمبي، ومسألة عودته للمنتخبات مرة أخرى يسأل عنها مجلس الجبلاية القادم.

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