شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى أول جولات نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، حيث تقام اليوم الجولة الأولى بين الفرق المتنافسة وهى الأهلى والاتحاد والزمالك وسموحة.

ومن المقرر أن يلتقى اليوم الأهلى مع الزمالك، والاتحاد السكندرى مع سموحة، فى المباريات التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية.

وتقام المباريات بنظام best of 5، حيث تقام باقى المباريات أيام 8 و 10 و 12 و 13 ابريل الجارى.

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 500 مشجع لكل فريق خلال مباريات نصف نهائي دوري السوبر رجال والمحدد إقامته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وسيتم فتح باب حجز تذاكر المباريات عبر منصة تذكرتي www.tazkarti.com، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة 50 جنيهًا