شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستدرج فيوتشر لمغامرة كروية مثيرة فى الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الاتحاد السكندري نظيره فيوتشر في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، في مباراة قوية للصراع على المربع الذهبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 20 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 25 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

ووضع الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، برنامجا خاصا للأنجولى مابولولو والفلسطينى محمد الصالح، ثنائى سيد البلد لتجهيزهما لمواجهة فيوتشر، حيث يرغب زوان في تجهيز ثنائى زعيم الثغر بعد عودتهما من المشاركة مع منتخبات بلادهما والانتظام في التدريبات الجماعية، خاصة أنهما من العناصر المهمة في صفوف سيد البلد ويعتمد عليهما المدير الفني في المباريات.

في المقابل حاول الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر عدة تهيئة وتجهيز لاعبي الفريق نفسيا وفنيا، ورفع الحالة المعنوية وذلك عقب الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف.