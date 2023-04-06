شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عبد الله جمعة لاعب الزمالك، لاختبار طبى أخير لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة البنك الأهلى المقبلة فى الدورى خصوصاً بعد شكواه من الإصابة العضلية فى القدم اليسرى فى مباراة المصرى البورسعيدى التى أُقيمت يوم الثلاثاء الماضى على استاد برج العرب وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرغب الجهاز الطبى للزمالك فى تجهيز عبد الله جمعة، خصوصاً أنه اللاعب الوحيد فى الفترة الحالية الذى يمكنه سد العجز فى الجبه اليسرى بعد، عدم جاهزية محمد عبد الشافى وأحمد فتوح وغيابهما عن المباريات الماضية سواء فى الدورى المصرى أو دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن تصحيح المسار.

من ناحية أخرى أعلن جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تجميد 4 لاعبين من فريق كرة القدم الأول بالنادى، بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى فى الدورى المصرى الممتاز، موضحاً أنهناك 4 لاعبين داخل فريق الزمالك، سيجرى تجميدهم حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد عبد الحميد أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء هؤلاء اللاعبين من جانب مجلس الإدارة أمام جماهير نادى الزمالك، مضيفاً:" هؤلاء اللاعبون، لن يدخلوا الزمالك، مرة أخرى حتى نهاية الموسم الجارى كما اتخذ مجلس إدارة نادى الزمالك، قرارًا بخصم 25%، من مستحقات اللاعبين.