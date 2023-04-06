شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمبارة بيراميدز فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للأهلي اليوم، الخميس، مرحلة الاستعداد لواحدة من أهم مباريات الفريق هذا الموسم وهي مواجهة بيراميدز المقرر لها الإثنين المقبل الموافق 10 أبريل الجاري في نهائي كأس مصر، باستاد القاهرة الدولي، وهي المباراة التى يرغب الجميع في النادي الفوز بها من أجل حسم اللقب أمام منافس قوي وعنيد، وهي نفس رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي يُمني النفس بحصد كأس مصر لتكون البطولة الثانية له مع الأهلي بعدما سبق حصد لقب السوبر المحلي في بداية مشواره مع الأحمر قبل شهور أمام الزمالك.

ويتطلع المدرب السويسري لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة التى تُعد واحدة من أهم الاختبارات القوية للمدرب السويسري في تجربته مع المارد الأحمر.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بإغلاق صفحة الدوري المحلي مؤقتاً بعد مباراة غزل المحلة التى أقيمت أمس وفاز الاهلى 0/3 مساء الأربعاء، في الدوري وشدد لهم على ضرورة الأهتمام بمباراة بيراميدز والتركيز الجيد لها وترك أي ردود أفعال لمباراة غزل المحلة بما فيها من إيجابيات وسلبيات حتى يكون كامل تركيزهم في مباراة بيراميدز التى تحتاج إلى تكاتف الجميع والأستعداد الأمثل لحسمها.