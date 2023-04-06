شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يبدأ تنفيذ متطلبات الاتحاد الأفريقى استعدادا لـ"السوبر ليج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت وزارة الرياضة الضوء الأخضر لهيئة استاد القاهرة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الأفريقي، استعدادا لاستضافة مباريات الأهلى في السوبر ليج الأفريقي وهي البطولة التي تقام في نسختها الأولى بمشاركة 8 فرق من 8 دول مختلفة.

وأرسلت الشركة الإيطالية التي تم تكليفها بإدارة وتنظيم دوري السوبر الإفريقي، خطابات رسمية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى الأندية الثمانية التي تم اختيارها للمشاركة في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي، حددت فيها المتطلبات الأخيرة لكل نادي قبل الاعتماد الرسمي والنهائي للمشاركة في دوري السوبر.

ومنحت الخطابات من الشركة المسئولة عن السوبر ليج والاتحاد الأفريقي، ستاد القاهرة مهلة حتي 30 يونيو القادم لإجراء تعديلات علي عدة أماكن في الملعب، ما بين مدرجات الجماهير ومنصة الإعلام ومقصورة كبار الشخصيات والضيوف .

وطلبت الشركة الايطالية من إدارة الملاعب التي تم الموافقة عليها ، تعيين شركات ذات خبرة مع سجل حافل في تجديد ملاعب كرة القدم الحديثة، والتي يمكن أن توفر الاستشارات الفنية الكافية والدعم المعماري والتوجيه التشغيلي لإجراء التحديثات التي يطلبها فيفا .